الحرس الثوري: قدرات إيران العسكرية "خط أحمر" في المحادثات مع واشنطن

أكد الحرس الثوري الإيراني أن قدرات إيران العسكرية "خط أحمر" في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي التي تعقد جولة جديدة منها السبت.



وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني الذي أوردت كلامه هيئة البث الإيرانية إريب: "الأمن والدفاع الوطني والقوة العسكرية هي من الخطوط الحمر لجمهورية إيران الإسلامية، لا يمكن مناقشتها في أي ظروف".