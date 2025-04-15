تركيا: توقيف 234 شخصا في إطار حملة اعتقالات دولية تستهدف عصابات الجريمة المنظمة

أعلنت السلطات التركية توقيف 234 شخصا في إطار حملة اعتقالات دولية واسعة النطاق تستهدف عصابات الجريمة المنظمة.



وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا: "تم توقيف 234 عنصرا مهما في عصابات الجريمة المنظمة، 225 منهم داخل البلاد وتسعة في الخارج".