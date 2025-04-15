ترامب يهاجم زيلينسكي مجددا...

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدّدا عن إحباطه من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب سعي الأخير للحصول على مزيد من الصواريخ في الوقت الذي يحاول فيه الملياردير الجمهوري إنهاء الحرب بين كييف وموسكو.



وقال ترامب لدى استقباله في المكتب البيضوي رئيس السلفادور نجيب بوكيلي إنّ زيلينسكي "يسعى دائما للحصول على صواريخ. انظر، عندما تبدأ حربا، عليك أن تعلم أنك قادر على الانتصار. لا يمكنك أن تبدأ حربا ضدّ من يفوقك حجما بعشرين ضعفا ثم تأمل أن يعطيك الناس صواريخ".



وهذه ليست المرة الأولى التي يحمّل فيها ترامب زيلينسكي مسؤولية الحرب الدائرة بين كييف وموسكو، على الرغم من أنّ روسيا هي التي بدأت في شباط 2022 بغزو جارتها.



لكنّ الرئيس الأميركي استدرك بتحميل نظيره الروسي فلاديمير بوتين وسلفه الديمقراطي جو بايدن جزءا من المسؤولية عن اندلاع الحرب.



وقال ترامب: "هناك ملايين الأشخاص الذين لقوا مصرعهم بسبب ثلاثة أشخاص. فلنقل إنّ المسؤول الأول هو بوتين. لكن هناك أيضا بايدن الذي لم تكن لديه أدنى فكرة عمّا يفعله، وهناك زيلينسكي".



وجدّد ترامب التأكيد أنّ هذه الحرب ما كان ينبغي أن تندلع أبدا. وقال: "كلّ ما يمكنني فعله هو محاولة وقفها. أريد وقف القتل، وأعتقد أننا نحرز تقدّما جيّدا في هذا الصدد".



وأشار ترامب الى أنّه يتوقّع "مقترحات جيّدة قريبا جدا".