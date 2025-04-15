وزير العدل الفرنسي: سجون فرنسية تعرضت لهجمات الليلة الماضية

أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان وقوع هجمات خلال الليلة الماضية على سجون فرنسية عدة، مشيرا الى أنه سيسافر إلى مدينة تولون جنوب البلاد حيث وقع أحد الهجمات على السجون.وقال دارمانان عبر منصة إكس: "جرت محاولات لترهيب الموظفين في سجون عدة، تراوحت بين حرق مركبات وإطلاق النار من أسلحة آلية".وأضاف: "أنا ذاهب إلى تولون لدعم الضباط المعنيين. الجمهورية الفرنسية تواجه مشكلة الاتجار بالمخدرات وتتخذ إجراءات من شأنها أن تفكك الشبكات الإجرامية على نطاق واسع".