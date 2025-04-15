روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة بنية تحتية للطاقة 6 مرات خلال الساعات الـ24 الماضية

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بشن ست ضربات على البنية التحتية الروسية للطاقة في غضون الساعات الأربع والعشرين الماضية، في انتهاك لحظر على مثل هذه الهجمات توسطت فيه الولايات المتحدة.



وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات مرارا بانتهاك وقف الضربات على قطاع الطاقة، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة الشهر الماضي، في إطار مسعى أوسع للتوصل إلى تسوية سلمية في أوكرانيا.