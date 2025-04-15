وزارة الخارجية: الصين ستتاجر مع مزيد من الأصدقاء بدلا من "تسديد الضربات"

أكدت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ستتاجر مع المزيد من الأصدقاء وستصبح جاذبة أكثر للاستثمار.



وردا على سؤال بشأن معرض الصين الدولي للمنتجات الاستهلاكية المنعقد في إقليم هاينان بجنوب البلاد، أعلن المتحدث باسم الوزارة لين جيان في مؤتمر صحفي دوري أن بكين ستظل ملتزمة بالتعاون بدلا من "تسديد الضربات" في مواجهة الضبابية الخارجية.