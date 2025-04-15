الرئيس السوري الانتقالي يزور قطر لأول مرة منذ وصوله الى السلطة

يتجه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع الثلاثاء إلى دولة قطر، في أول زيارة له الى الإمارة الخليجية التي شكّلت داعما رئيسا للمعارضة السياسية والعسكرية خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.



,في منشور على منصة أكس، كتب وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني: "نرافق اليوم الرئيس أحمد الشرع في الزيارة الرئاسية الأولى إلى دولة قطر التي وقفت إلى جانب السوريين منذ اليوم الأول ولم تتخل عنهم"، مرفقا المنشور بصورة تجمع العلمين السوري والقطري.



وتأتي زيارة الشرع بعدما زار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دمشق في 30 كانون الثاني، مهنئا الشرع "بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيسا للمرحلة الانتقالية".