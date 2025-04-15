رفض مصريّ كويتيّ لتهجير الفلسطينيين

أكد الرئيس المِصريّ عبد الفتاح السيسي وولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين.

وشددا على رفضهما تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

كما شددا على أهمية استمرار الجهود الدولية الرامية لإعادة إحياء عملية سياسية جادة تفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال المتحدث الرسميّ باسم رئاسة الجمهورية في مِصر السفير محمد الشناوى إنّ ولي عهد الكويت أشاد بالجهود المصرية الداعمة لتحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة.

وأشاد السيسي بالجهود الكويتية لتطوير الاقتصاد وفق رؤية 2035، معربًا عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاريّ والاستثماري بين البلدين.

ولفت المتحدث إلى أنه تم التطرق خلال اللقاء أيضًا إلى تطورات الأوضاع في سوريا، والجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية، ودعم الاستقرار في السودان.