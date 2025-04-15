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زيلينسكي: إجتماع في تركيا بمشاركة أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا لبحث أمن البحر الأسود

أخبار دولية
2025-04-15 | 10:54
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زيلينسكي: إجتماع في تركيا بمشاركة أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا لبحث أمن البحر الأسود
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زيلينسكي: إجتماع في تركيا بمشاركة أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا لبحث أمن البحر الأسود

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن ممثلين عن أوكرانيا وبريطانيا وفرنسا وتركيا سيعقدون اجتماعًا بشأن أمن البحر الأسود في تركيا اليوم الثلاثاء.
 

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