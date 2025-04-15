البيت الأبيض: الكرة الآن في ملعب الصين

أفادت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء نقلًا عن بيان للرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق بأنه منفتح على إبرام اتفاق تجاري مع الصين، لكن على بكين أن تتخذ الخطوة الأولى.



وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "الكرة في ملعب الصين. الصين بحاجة إلى إبرام اتفاق معنا، ولسنا مضطرين لعقد اتفاق معهم. الرئيس أوضح أنه منفتح على إبرام اتفاق مع الصين".