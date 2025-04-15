الخارجية الأميركية توافق على إمكانية بيع صواريخ ستينغر للمغرب

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم الثلاثاء أن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع صواريخ إف.آي.إم-92.كيه ستينغر للمغرب بقيمة 825 مليون دولار.



وأضحت الوزارة أن شركة (آر.تي.إكس) هي المتعاقد الرئيسي في الصفقة.