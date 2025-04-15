الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة "تهريب" أسلحة من مصر لإسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه أسقط طائرة مسيرة كانت تحاول "تهريب" أسلحة من مصر إلى إسرائيل.