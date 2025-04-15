نتنياهو يؤكد تمسكه بالإفراج عن الرهائن في زيارة لشمال قطاع غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه زار شمال قطاع غزة اليوم الثلاثاء بصحبة وزير الدفاع وقائد الجيش الإسرائيلي ومسؤولين كبار آخرين.



وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو تلقى إحاطة أمنية في شمال غزة عن جهود الجيش الإسرائيلي لتحرير الرهائن الإسرائيليين وإلحاق الهزيمة بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



ونقل مكتب نتنياهو عنه القول في لقاء مع جنود هناك: "نصر على إطلاق سراح رهائننا ونصر على تحقيق جميع أهدافنا في الحرب، ونفعل ذلك بفضل مقاتلينا الأبطال".



ولم يحدد البيان المكان الذي زاره نتنياهو في شمال غزة، ولم يتطرق إلى إعلان حماس اليوم فقدان الاتصال مع مجموعة تحتجز الرهينة إيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية، مشيرةً إلى أن ذلك جاء في أعقاب استهداف الجيش الإسرائيلي موقعهم بشكل مباشر.



ولا تزال حماس تحتجز 59 رهينة. وتم إطلاق سراح ما يقرب من 200 رهينة خلال الحرب التي دخلت شهرها الثامن عشر.