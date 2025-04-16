بكين: الرسوم الجمركية الأميركية ستُشكّل "ضغطا" على الاقتصاد والتجارة

حذّر مسؤول صيني كبير الأربعاء من أنّ الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضتها الولايات المتحدة تشكّل "ضغوطا" على اقتصاد بلاده وتجارتها الخارجية.



وقال شنغ لاي يون، نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء في مؤتمر صحافي إنّه "في الوقت الحالي، يشكّل فرض رسوم جمركية مرتفعة من قبل الولايات المتّحدة ضغطا محدّدا على تجارتنا الخارجية واقتصادنا".