هيئة البريد في هونغ كونغ تعلّق خدمة إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة

أعلنت هيئة البريد في هونغ كونغ الأربعاء أنّها ستتوقف عن قبول الطرود البريدية التي تحتوي على سلع مرسلة إلى الولايات المتّحدة، وذلك ردّا على "التصعيد" في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقالت هيئة بريد هونغ كونغ في بيان إنّها "حتما لن تستوفي أيّ رسوم جمركية بالنيابة عن الولايات المتّحدة، وستعلّق قبول الطرود البريدية التي تحتوي على سلع متجّهة إلى هذا البلد"، مشيرة إلى أنّها ستتوقف في الحال عن قبول البريد السطحي (الطرود المرسلة جوا وبرّا) إلى الولايات المتّحدة، واعتبارا من 27 نيسان/أبريل عن قبول طرود البريد الجوي المرسلة إلى هذا البلد.



وأوضحت أنّ هذا القرار لن يشمل الطرود التي تحتوي على وثائق.

