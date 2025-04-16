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اتفاق تاريخي في منظمة الصحة العالمية لمكافحة الجوائح في المستقبل
أخبار دولية
2025-04-15 | 23:56
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اتفاق تاريخي في منظمة الصحة العالمية لمكافحة الجوائح في المستقبل
بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات، توصّلت الدول الأعضاء في منظمة الصحّة العالمية الأربعاء إلى اتفاق تاريخي يهدف للاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الجوائح المستقبلية ومكافحتها.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان إنّ "الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اتخذت خطوة كبيرة إلى الأمام في الجهود الرامية لجعل العالم أكثر أمانا من الجوائح عبر بلورة مسودة اتفاقية ستنظر فيها جمعية الصحة العالمية المقبلة في أيار".
من جهته، أوضح لوكالة فرانس برس عضو في أحد الوفود المشاركة في المفاوضات التي جرت في مقرّ المنظمة في جنيف أنّ الاتفاق تم التوصل إليه في تمام الساعة 1:58 من فجر الأربعاء.
وسارع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى الترحيب بهذا الإنجاز "التاريخي".
وقال "لقد صنعت دول العالم التاريخ اليوم في جنيف".
أخبار دولية
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