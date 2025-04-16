مجموعة السبع تدعو إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" في السودان

دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الثلاثاء إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" في السودان حيث دخلت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الثالث.



وقالت الدول السبع في بيان مشترك "ندعو إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ونحضّ القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط بشكل هادف في مفاوضات جادّة وبنّاءة".



وأضاف البيان الصادر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع (كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة) بالإضافة إلى الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتّحاد الأوروبي "ندين بشدّة استمرار الصراع والفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في السودان، في الوقت الذي يُحيي فيه العالم ذكرى مرور عامين على بدء الحرب المدمّرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".



وتابعت المجموعة في بيانها "ينبغي على جميع الجهات الخارجية الفاعلة وقف أيّ دعم من شأنه أن يزيد من تأجيج الصراع".