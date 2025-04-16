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إنفيديا: 5.5 مليارات دولار كلفة القيود الجديدة على صادراتنا للصين في الربع الأول
أخبار دولية
2025-04-16 | 00:09
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إنفيديا: 5.5 مليارات دولار كلفة القيود الجديدة على صادراتنا للصين في الربع الأول
أعلنت "إنفيديا"، الشركة الأميركية العملاقة في صناعة الرقائق، الثلاثاء أنّ القيود الجديدة المفروضة على صادرات أشباه الموصلات إلى الصين ستكلّفها 5.5 مليارات دولار في الربع الأول من سنتها المالية.
وقالت الشركة ومقرّها في كاليفورنيا في وثيقة أودعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إنّها تبلّغت من إدارة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أنّه سيتعيّن عليها من الآن فصاعدا الحصول على ترخيص لتصدير بعض شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين ودول أخرى.
وانخفض سعر سهم شركة إنفيديا بأكثر من 5% في تعاملات ما بعد الإغلاق في بورصة نيويورك.
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