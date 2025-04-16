واشنطن تدين "تصعيد" قوات الدعم السريع هجماتها في غرب السودان

دانت الولايات المتحدة الثلاثاء "بأشد العبارات" تصعيد قوات الدعم السريع هجماتها في غرب السودان، مندّدة باستهداف مخيمي نازحين ومواطنين.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس في مؤتمر صحافي إن قوات الدعم السريع "تصعّد هجماتها" على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور وعلى مخيّمين قريبين يؤويان نازحين.



وأعربت بروس عن "قلق عميق إزاء تقارير تفيد بأن قوات الدعم السريع استهدفت عمدا مدنيين وجهات فاعلة إنسانية في زمزم وأبو شوك"، في إشارة إلى مخيمي إيواء النازحين.



وقالت إن هجمات قوات الدعم السريع أوقعت عشرة قتلى في صفوف عمال هيئة إغاثة تموّلها الولايات المتحدة.

