الولايات المتحدة توافق على بيع المغرب 600 صاروخ ستينغر

وافقت الإدارة الأميركية الثلاثاء على بيع المغرب 600 صاروخ مضاد للطائرات من طراز ستينغر وأعتدتها، في صفقة بلغت قيمتها 825 مليون دولار.



وسبق لوزارة الخارجية أن أعطت موافقتها على بيع المغرب هذه الصواريخ، لكنّ الإعلان الصادر الثلاثاء عن الوكالة الأميركية للتعاون الأمني الدفاعي يوفّر الإخطار اللازم للكونغرس لإجازة هذه الصفقة.



وقالت الوكالة في بيان إنّ "المغرب يعتزم استخدام هذه المعدّات والخدمات الدفاعية لتحديث قواته المسلّحة وتوسيع خيارات الدفاع الجوي القصير المدى".



وأضافت أنّ "هذه الصفقة من شأنها أن تعزّز قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية".



