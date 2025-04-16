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اقتطاعات كبيرة مرتقبة في موازنة الخارجية الأميركية
أخبار دولية
2025-04-16 | 00:15
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اقتطاعات كبيرة مرتقبة في موازنة الخارجية الأميركية
ذكرت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء نقلا عن وثيقة موازنة داخلية أنّ ميزانية وزارة الخارجية الأميركية قد تخفّض بمقدار النصف تقريبا وأنّ الولايات المتحدة ستتوقف جزئيا عن تمويل منظمات دولية منها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي.
وتأتي الاقتطاعات المقترحة في الموازنة والتي لا تزال في المراحل الأولى وستحتاج إلى موافقة الكونغرس، في إطار اقتطاعات ضخمة قرّرها الرئيس دونالد ترامب في الحكومة الفدرالية بإشراف الملياردير إيلون ماسك.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست التي استشهدت بوثيقة من مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض، فإن مشروع الموازنة لوزارة الخارجية للسنة المالية 2026 سيكون 28,4 مليار دولار، بخفض نسبته 48% مقارنة بعام 2025.
وستكون الاقتطاعات المخطط لها واسعة النطاق بدءا من تمويل المنظمات الدولية إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية في كل أنحاء العالم والعديد من برامج المساعدة.
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