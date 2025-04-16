عشرات الغارات الأميركية على مناطق عدة من اليمن

نقلت "سكاي نيوز" عن وسائل إعلام تابعة لـ"الحوثيين"، أن 30 غارة أميركية على الأقل استهدفت محافظات صعدة وعمران والحديدة والبيضاء وذمار في اليمن، خلال الساعات الماضية.



وشهدت صعدة 13 غارة على مديريتي آل سالم وكتاف وشرقي المدينة، بينما استهدفت ضربات أميركية مديرية حرف سفيان في عمران.



كما شهدت الحديدة أكثر من 15 غارة أميركية تستهدف جزيرة كمران، وفي البيضاء تعرضت مديرية الزاهر للقصف، وشملت الهجمات مديرية ميفعة عنس في محافظة ذمار.