وزير خارجية ايران: تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأربعاء أن بلاده تعتبر قضية تخصيب اليورانيوم "غير قابلة للتفاوض"، بعد أن دعا المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى وقفه.



وقال عراقجي للصحافيين بعد اجتماع للحكومة "نحن مستعدون لارساء الثقة استجابة للمخاوف المحتملة (بشأن النووي)، لكن قضية التخصيب غير قابلة للتفاوض".

