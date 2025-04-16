الدفاع المدني: استشهاد 11 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف جوي اسرائيلي على غزة

أعلن الدفاع المدني في غزة أن 11 فلسطينيا بينهم عدد من الأطفال والنساء، استشهدوا في غارتين شنهما فجر الأربعاء الطيران الحربي الإسرائيلي في قطاع غزة.



وقال محمود بصل لوكالة فرانس برس إن "طواقمنا نقلت إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، 10 شهداء وعدد من الإصابات، من بينهم عدد من الأطفال والنساء إثر استهداف الطيران الحربي، فجر اليوم، منزلا لعائلة حسونة في حي التفاح" في شمال شرق مدينة غزة.



وأضاف بصل أنه "تم نقل شهيدة طفلة لا تتجاوز العامين من العمر، وخمسة مصابين أخرين جراء استهداف الاحتلال لخيمة نازحين فوق سطح منزل مدمر جزئيا في غرب خان يونس" في جنوب قطاع غزة.



وأشار إلى أن عددا من المصابين نقلوا إلى مستشفيات محلية إثر قصف جوي ومدفعي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، على مدينة غزة وشمال القطاع.

