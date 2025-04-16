مقتل شخص واصابة ثلاثة في ضرببتين روسيتين متتاليتين على جنوب اوكرانيا

أدت ضربتان روسيتان متتاليتان إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين الأربعاء في خيرسون الواقعة بالقرب من خط المواجهة في جنوب أوكرانيا والتي تتعرض لهجمات متكررة، بحسب السلطات المحلية.



قال رئيس الإدارة العسكرية في المدينة، رومان موروشكو، على تلغرام إن الضربة الأولى وقعت في الصباح الباكر.



وأضاف أن عناصر الإنقاذ وصلوا إلى مكان الضربة لمساعدة الضحايا، وقامت القوات الروسية "بقصفهم بالمدفعية".

