مجلس الانماء والاعمار: لتوخي الدقة في مقاربة تقرير ديوان المحاسبة عن مشاريع الصرف الصحي

اكد مجلس الانماء والاعمار في بيان ان "بعض وسائل الاعلام تطرق إلى مضمون تقرير صدر اخيرا عن ديوان المحاسبة بشأن مشاريع الصرف الصحي ودور الجهات المعنية بهذا القطاع"، وقال:" حيث ان بعض المعلومات المنسوبة إلى تقرير ديوان المحاسبة تفتقر إلى الدقة والموضوعية، قدمنا كل المعلومات والمستندات التي طلبها ديوان المحاسبة العائدة لمشاريع الصرف الصحي التي نفذها المجلس (بخاصة طريقة التلزيم وإشراف الجهات المقرضة على كل مراحل التلزيم والتنفيذ) والتقرير الصادر عن ديوان المحاسبة اتسم بالشمولية لجهة ادوار ومسؤوليات مختلف الجهات المعنية بقطاع الصرف الصحي، ولم يخلص هذا التقرير الى استنتاجات كالتي وردت في بعض وسائل الاعلام. لذلك، يدعو المجلس وسائل الاعلام إلى قراءة موضوعية لتقرير ديوان المحاسبة وتوخي الدقة في مقاربة هذا الملف".