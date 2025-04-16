الكرملين: بوتين وأمير قطر سيناقشان الملف الأوكراني وقضايا أخرى

أعلن الكرملين اليوم الأربعاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقش الملف الأوكراني وقضايا أخرى خلال محادثاته مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في موسكو.



وذكر دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أن قطر لعبت دورًا كبيرًا ومهما في محاولات تسوية العديد من القضايا المختلفة.



وقال إن روسيا تثمن حوارها مع قطر، بما في ذلك الحوار الذي يتناول القضايا الأكثر حساسية.