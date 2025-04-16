محادثات اتفاقية المعادن الأميركية الأوكرانية تتقدم "بسرعة"

أفاد مسؤول كبير بأن المفاوضات الجارية بين كييف وواشنطن بشأن اتفاق تستغل بموجبه الولايات المتحدة الموارد المعدنية الاستراتيجية الأوكرانية تتقدم بسرعة.



وقال المسؤول المطلع على المحادثات لوكالة فرانس برس في كييف إن "المفاوضات تتقدم بسرعة كبيرة".



وأضاف المصدر أن النسخ الأحدث للاتفاقية لا تعترف، على ما يبدو، بالمساعدات الأميركية كدين مستحق على أوكرانيا.