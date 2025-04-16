الرئيس الإيراني: نأمل في "إبرام" اتفاق مع الولايات المتحدة

عبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في وقت يستعد البلدان لجولة ثانية من المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني نهاية الأسبوع.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن بيزشكيان قوله في خلال اجتماع لمجلس الوزراء: "نرحب بطبيعة الحال بإبرام اتفاق" مع الولايات المتحدة.