الخارجية الأميركية: روبيو وويتكوف يزوران باريس لمحادثات بشأن أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن الوزير ماركو روبيو ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف سيزوران العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأربعاء وغدًا الخميس للقاء نظرائهما الأوروبيين لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.