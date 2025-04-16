وزير الخارجية الإيراني يزور موسكو الخميس

يصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو الخميس لإجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، قبل يومين من محادثات جديدة غير مباشرة بين طهران وواشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني السبت في سلطنة عُمان.



وأعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي في تصريح لوكالة أنباء فارس أن "السيد عراقجي سيصل إلى موسكو غدا لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الروس" مضيفا أن "تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي والتفاعل على الساحة الدولية مدرج على جدول أعمال هذه الزيارة".