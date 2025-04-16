الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية - الأميركية ستعقد في روما السبت

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي ستعقد في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت بوساطة عُمانية.وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء ذكرت يوم الاثنين نقلا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي أن المحادثات ستعقد في مسقط عاصمة سلطنة عُمان.