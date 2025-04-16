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غروسي: إيران "ليست بعيدة" عن تطوير قنبلة نووية

أخبار دولية
2025-04-16 | 09:35
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غروسي: إيران &quot;ليست بعيدة&quot; عن تطوير قنبلة نووية
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غروسي: إيران "ليست بعيدة" عن تطوير قنبلة نووية

حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية نشرت قبل ساعات من زيارته لطهران، من أن إيران "ليست بعيدة" عن تطوير قنبلة نووية.
     
وقال غروسي: "إنها أشبه بأحجية، لديهم القطع، وقد يتمكنون يوما ما من تجميعها. لا يزال أمامهم مسافة ليقطعوها قبل أن يصلوا إلى تلك المرحلة. لكنهم ليسوا بعيدين، علينا أن نقر بذلك".

وأضاف: "لا يكفي القول للمجتمع الدولي "لا نملك أسلحة نووية" ليصدّق. يجب أن نكون قادرين على التحقق من ذلك".

أخبار دولية

رافايل غروسي

إيران

قنبلة نووية

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