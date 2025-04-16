أوكرانيا على اتصال مع بكين بشأن أسيري حرب صينيين

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي أن أوكرانيا لا تزال على اتصال مع بكين بشأن مواطنين صينيين اثنين تم أسرهما في شرق أوكرانيا خلال قتالهما في صفوف الجيش الروسي.



وذكر تيخي في إفادة أن كييف استدعت دبلوماسيا صينيا الأسبوع الماضي لمناقشة المسألة التي قد تضر بالعلاقات الثنائية.