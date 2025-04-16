الإمارات تنفي تقارير عن انخراطها في محادثات بشأن هجوم بري في اليمن

نفت الإمارات تقارير عن انخراطها في محادثات بشأن هجوم بري في اليمن.



ويأتي هذا النفي بعد تقارير إعلامية، منها تقارير نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال ووكالة بلومبرغ، ذكرت أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الخليج يناقشون الأمر.