كييف تشير إلى "تقدم ملحوظ" في المحادثات مع واشنطن بشأن اتفاق المعادن

أعلنت كييف أنها أحرزت تقدما في محادثاتها الطويلة والمشحونة مع واشنطن بشأن اتفاق الموارد الطبيعية الذي يهدف إلى ضمان استمرار الدعم الأميركي لأوكرانيا.



وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو على مواقع التواصل: "عملت فرقنا الفنية معا بدقة شديدة على الاتفاق، وهناك تقدم ملحوظ".