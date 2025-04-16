حركة الجهاد الإسلامي تنشر مقطع فيديو لمحتجز إسرائيلي في غزة

نشرت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مقطع فيديو لمحتجز إسرائيلي في غزة.



ويظهر المحتجز الذي عرّفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية باسم روم بارسلافسكي، وهو يتحدّث عن ظروف احتجازه الصعبة وحالته الصحية المتدهورة، فيما يناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتأمين الإفراج عنه.

كما يظهر المحتجز وهو يسأل الرئيس الأميركي ترامب عن وعده بإطلاق جميع المحتجزين في صفقة تبادل.