الخارجية الإيرانية: نقل مكان المحادثات "ربما يعرض أي بداية للخطر"

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن تغيير مكان انعقاد المحادثات النووية الإيرانية الأميركية "أشبه بتغيير القواعد لصالحهم"، قائلا إن نقله قد "يعرض أي بداية للخطر".