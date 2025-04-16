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الكرملين: روسيا مستعدة لبذل كل ما يمكن للمساهمة في تسوية الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني
أخبار دولية
2025-04-16 | 10:51
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الكرملين: روسيا مستعدة لبذل كل ما يمكن للمساهمة في تسوية الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني
أكد الكرملين أن روسيا "مستعدة" لبذل "كل ما يمكن" للمساعدة في إيجاد تسوية دبلوماسية للملف النووي الإيراني، قبل أيام من محادثات جديدة بين طهران وواشنطن.
وتأتي التصريحات قبل يوم من زيارة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى موسكو ستتناول المحادثات الأميركية الإيرانية.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، أن "روسيا الاتحادية مستعدة لبذل كل ما يمكن للمساهمة في تسوية الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية" المتاحة.
وردا على سؤال حول إمكان أن تكون موسكو أحد الضامنين لاتفاق محتمل بين طهران وواشنطن، أجاب: "سنكون مستعدين لفعل كل ما يتعلق من جانبنا".
أخبار دولية
الكرملين
روسيا
البرنامج النووي الإيراني
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