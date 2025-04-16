أكثر من 175 ألف لاجئ سوري في تركيا عادوا إلى بلدهم منذ سقوط الأسد

أعلن وزير الداخلية التركي أن أكثر من 175 ألف لاجئ سوري في تركيا عادوا إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد مطلع كانون الأول الماضي.



وكشف علي يرلي كايا أن نحو 2,8 مليون سوري ما زالوا لاجئين على الأراضي التركية، مؤكدا أن عمليات العودة بين 9 كانون الأول و13 نيسان وعددها 175,512 كانت كلها "طوعية".