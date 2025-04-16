الجيش الإسرائيلي يعلن أن 30% من أراضي قطاع غزة أصبحت "طوقا أمنيا"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه حوّل نحو 30% من مساحة قطاع غزة إلى "طوق أمني"، أي منطقة عازلة لا يستطيع السكان الفلسطينيون العيش فيها.



وذكر الجيش أيضا في بيان، أنه هاجم نحو 1200 هدف جوا ونفذ أكثر من 100 عملية "تصفية مستهدفة" منذ استئناف هجومه في القطاع في 18 آذار، بعد هدنة استمرت شهرين.