الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من "تفكك" السودان

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح لوكالة فرانس برس عن قلق المنظمة العميق إزاء خطر "تفكك" السودان، وذلك غداة إعلان قوات الدعم السريع تشكيل حكومة منافسة.



وقال ستيفان دوجاريك: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء أي تصعيد إضافي للنزاع في السودان، بما في ذلك الإجراءات التي من شأنها أن تزيد من تفكيك البلاد وترسيخ الأزمة".