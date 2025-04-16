إخلاء مبنى محكمة في باريس بعد تهديد بوجود قنبلة

أعلن مصدر بالشرطة الفرنسية أن السلطات أخلت مقر المحكمة الرئيسية في باريس إثر إنذار بوجود قنبلة.



وأفاد مصدر ثان لرويترز بإخلاء جزئي للمبنى، وهو ناطحة سحاب بارزة تطل على الطريق الدائري لباريس.



وأضاف المصدر الأول أنه لا يملك معلومات إضافية. وشهدت فرنسا في الأيام الماضية سلسلة من الهجمات على السجون.