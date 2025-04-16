الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
10
o
الجنوب
17
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إخلاء مبنى محكمة في باريس بعد تهديد بوجود قنبلة
أخبار دولية
2025-04-16 | 14:16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
إخلاء مبنى محكمة في باريس بعد تهديد بوجود قنبلة
أعلن مصدر بالشرطة الفرنسية أن السلطات أخلت مقر المحكمة الرئيسية في باريس إثر إنذار بوجود قنبلة.
وأفاد مصدر ثان لرويترز بإخلاء جزئي للمبنى، وهو ناطحة سحاب بارزة تطل على الطريق الدائري لباريس.
وأضاف المصدر الأول أنه لا يملك معلومات إضافية. وشهدت فرنسا في الأيام الماضية سلسلة من الهجمات على السجون.
أخبار دولية
محكمة
باريس
تهديد
بوجود
قنبلة
التالي
بايدن يهاجم ترامب في أول خطاب منذ مغادرته السلطة
عشرات الغارات الأميركية على مناطق عدة من اليمن
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-02-23
تحويل مسار طائرة تابعة لشركة "أميريكن إيرلاينز" إلى روما بسبب تهديد بوجود قنبلة
أخبار دولية
2025-02-23
تحويل مسار طائرة تابعة لشركة "أميريكن إيرلاينز" إلى روما بسبب تهديد بوجود قنبلة
0
أخبار دولية
2025-03-07
قنبلة من الحرب العالمية الثانية تعطل حركة القطارات بمحطة في باريس
أخبار دولية
2025-03-07
قنبلة من الحرب العالمية الثانية تعطل حركة القطارات بمحطة في باريس
0
أخبار دولية
2025-03-03
وزيرة الخارجية الكندية: الرسوم الجمركية الأميركية "تهديد وجودي" لكندا
أخبار دولية
2025-03-03
وزيرة الخارجية الكندية: الرسوم الجمركية الأميركية "تهديد وجودي" لكندا
0
أخبار دولية
2025-02-07
رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر من أن العقوبات الأميركية تهدد استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
2025-02-07
رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي يحذر من أن العقوبات الأميركية تهدد استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:30
بوتين يثني على إيلون ماسك ويشبهه برائد برنامج الفضاء السوفيتي
أخبار دولية
16:30
بوتين يثني على إيلون ماسك ويشبهه برائد برنامج الفضاء السوفيتي
0
أخبار دولية
14:32
المالديف تحظر دخول حاملي جواز السفر الإسرائيلي احتجاجا على حرب غزة
أخبار دولية
14:32
المالديف تحظر دخول حاملي جواز السفر الإسرائيلي احتجاجا على حرب غزة
0
أخبار دولية
14:29
الحكومة السورية والبنك الدولي ناقشا سبل دعم التعافي الاقتصادي
أخبار دولية
14:29
الحكومة السورية والبنك الدولي ناقشا سبل دعم التعافي الاقتصادي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2025-04-12
طقس أحد الشعانين "بارد"... إليكم التفاصيل
حال الطقس
2025-04-12
طقس أحد الشعانين "بارد"... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
11:41
بعد كلام سلام خلال إطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق المطار... مكتب ميقاتي يوضح
أخبار لبنان
11:41
بعد كلام سلام خلال إطلاق مشروع اعادة تأهيل طريق المطار... مكتب ميقاتي يوضح
0
أمن وقضاء
02:23
الجيش: توقيف فلسطينيَّين في مدينة صيدا لاتجارهما بالأسلحة الحربية وتهريبها
أمن وقضاء
02:23
الجيش: توقيف فلسطينيَّين في مدينة صيدا لاتجارهما بالأسلحة الحربية وتهريبها
0
آخر الأخبار
2025-01-08
الاسمر للـLBCI: التدخل الخارجيّ يختلف بين الدول فهناك من وضع لبنان "على كف عفريت" ومن يريد مساعدة لبنان وما تقوم به السعودية هو ليس فرض رئيس بل الوقوف الى جانب الرئيس الذي سيخرج لبنان من ازماته
آخر الأخبار
2025-01-08
الاسمر للـLBCI: التدخل الخارجيّ يختلف بين الدول فهناك من وضع لبنان "على كف عفريت" ومن يريد مساعدة لبنان وما تقوم به السعودية هو ليس فرض رئيس بل الوقوف الى جانب الرئيس الذي سيخرج لبنان من ازماته
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:57
اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف
أخبار لبنان
15:57
اللجان المشتركة أقرت تعديلات على قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشرع يستبق زيارة ترامب إلى الشرق الأوسط ويُسلّم ملف التفاوض إلى الرعاة العرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الاستثمارات الأميركية في إيران بين الماضي والحاضر
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الاستثمارات الأميركية في إيران بين الماضي والحاضر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واقع الأمن الغذائي في الشرق الأوسط: تحديات وموارد ونزاعات... وهذا ما قاله ممثل منظمة الـFAO للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41
واقع الأمن الغذائي في الشرق الأوسط: تحديات وموارد ونزاعات... وهذا ما قاله ممثل منظمة الـFAO للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
المحادثات الإيرانية - الأميركية من مسقط الى روما... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34
المحادثات الإيرانية - الأميركية من مسقط الى روما... وهذا ما قالته هبة نصر للـLBCI
0
أخبار لبنان
13:22
مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…
أخبار لبنان
13:22
مشروع قانون السرية المصرفية على طاولة اللجان المشتركة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
طريق المطار: من فوضى الشعارات إلى مشروع الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
طريق المطار: من فوضى الشعارات إلى مشروع الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
التوسع العسكري الاسرائيلي في الجنوب: ضمان تنفيذ إستراتيجية أمنية تثبت تغيير ميزان القوى
تقارير نشرة الاخبار
13:12
التوسع العسكري الاسرائيلي في الجنوب: ضمان تنفيذ إستراتيجية أمنية تثبت تغيير ميزان القوى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الرئيس عون في الدوحة: دعم قطري ثابت... والجيش أول الأولويات
تقارير نشرة الاخبار
13:07
الرئيس عون في الدوحة: دعم قطري ثابت... والجيش أول الأولويات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:25
لهذه الأسباب... السلطات المصرية تغلق عيادة شام الذهبي بالشمع الأحمر
فنّ
05:25
لهذه الأسباب... السلطات المصرية تغلق عيادة شام الذهبي بالشمع الأحمر
2
خبر عاجل
13:34
بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك
خبر عاجل
13:34
بعد الازمة مع العراق.. المدير العام للامن العام يتحرّك
3
خبر عاجل
12:34
الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان
خبر عاجل
12:34
الجيش: توقيف عدد من أفراد المجموعة التي نفذت عمليتَي إطلاق صواريخ في جنوب لبنان
4
أخبار لبنان
00:18
الطرقات الجبلية المقطوعة صباحًا.. بسبب الثلوج
أخبار لبنان
00:18
الطرقات الجبلية المقطوعة صباحًا.. بسبب الثلوج
5
خبر عاجل
11:19
بيان قطري - لبناني مشترك: هبة قطرية لتمكين الجيش من القيام بمهامه
خبر عاجل
11:19
بيان قطري - لبناني مشترك: هبة قطرية لتمكين الجيش من القيام بمهامه
6
أخبار لبنان
01:08
أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية
أخبار لبنان
01:08
أدرعي: "حزب الله" يستغل بشكل سخيف بنى تحتية مدنية لأغراض "إرهابية" ويستخدم سكان لبنان دروعًا بشرية
7
حال الطقس
01:26
درجات الحرارة الى ارتفاع...
حال الطقس
01:26
درجات الحرارة الى ارتفاع...
8
خبر عاجل
13:19
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية
خبر عاجل
13:19
الطيران الحربي الاسرائيلي يخرق جدار الصوت فوق عدد من المناطق اللبنانية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More