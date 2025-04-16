الحكومة السورية والبنك الدولي ناقشا سبل دعم التعافي الاقتصادي

ذكرت وزارة الخارجية السورية أن أعضاء من الحكومة السورية ووفدا من البنك الدولي ناقشوا في دمشق سبل دعم التعافي الاقتصادي السوري.



وأفادت مصادر لرويترز يوم السبت بأن مسؤولين سوريين يعتزمون حضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن هذا الشهر، وهي أول زيارة من نوعها منذ عقدين على الأقل.