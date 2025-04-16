المالديف تحظر دخول حاملي جواز السفر الإسرائيلي احتجاجا على حرب غزة

أعلن مكتب الرئيس في جزر المالديف أن الدولة حظرت دخول حاملي جواز السفر الإسرائيلي إلى أراضيها، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في الحرب بقطاع غزة.



وذكر بيان صادر عن مكتب الرئيس محمد معز أنه صادَق على تعديل في قانون الهجرة في البلاد بعد أن أقره البرلمان أمس الثلاثاء.



وأفاد البيان بأن التعديل يُدخل بندا جديدا على قانون الهجرة، يحظر صراحة دخول الزوار الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية إلى المالديف.



وقال البيان: "يعكس التصديق موقف الحكومة الحازم ردا على الفظائع المتواصلة والإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".