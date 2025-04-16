غارات أميركية تستهدف العاصمة اليمنية صنعاء

أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن أكثر من عشر غارات جوية استهدفت الأربعاء العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها، ونسبت هذه الهجمات إلى القوات الأميركية.



وذكر تلفزيون المسيرة التابع للحوثيين أن "14 غارة للعدوان الأميركي" شُنت على منطقة الحفا في مديرية السبعين بالعاصمة.



وأفاد التلفزيون أيضا بغارات نسبها إلى الطيران الحربي الأميركي على مديرية الحزم في محافظة الجوف.