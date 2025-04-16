نتنياهو يوجه المفاوضين بـ"مواصلة الخطوات" لإطلاق الرهائن في غزة

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهات لفريقه المفاوض بمواصلة الخطوات للدفع باتّجاه الإفراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة.



وجاء في بيان لمكتبه أن "رئيس الوزراء أصدر توجيهات بمواصلة الخطوات للمضي قدما في الإفراج عن رهائننا"، مشيرا الى أنه أجرى تقييما للقضية مع فريق التفاوض وقادة المؤسسة الأمنية.