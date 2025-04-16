قيادي في حماس: الحركة ما زالت تعد ردها على مقترح إسرائيل بشأن هدنة في غزة

أكد قيادي كبير في حماس لوكالة فرانس برس أن الحركة لا تزال تعد ردها على مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة.



وقال محمود مرداوي: "رد الحركة ما زال في طور الإعداد ونؤكد أنه لا مكان لأي صفقة جزئية"، مؤكدا أن "سلاح المقاومة لن يخضع لأي مفاوضات وهو يقع في قلب الإجماع الفلسطيني لدى الفصائل".