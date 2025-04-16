الدولار يتراجع 1% مقابل اليورو...

انخفض الدولار الأربعاء متأثرا بالتطورات الأخيرة في الهجوم التجاري للبيت الأبيض والتوقعات القاتمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول بشأن آفاق الاقتصاد الأميركي.



وحوالى الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش، انخفض الدولار بنسبة 1,14% مقابل اليورو إلى 1.1413 دولارا، و1,28% مقابل الفرنك السويسري إلى 1.2302 دولار.



وانخفض مؤشر الدولار الذي يقارن العملة الأميركية بسلة من العملات الرئيسية الأخرى، إلى ما دون مستوى 100 نقطة، ليخسر 0,90% إلى 99.32 نقطة.



وقال محللو شركة براون براذرز هاريمان في مذكرة: "الدولار يتعرض لضغوط مرة أخرى"، متأثرا بالتصعيد في الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



كما تأثر سعر الدولار الأميركي بتصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الذي قال إن رسوم ترامب الجمركية تضع المؤسسة في موقف "معقّد يصعّب هدفينا الاثنين".



ويسعى الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى الموازنة بين احتواء التضخّم بحدود 2% بمعدّل سنوي على المدى الطويل وتوفير الظروف المواتية للتوظيف الكامل.



وقال باول خلال حدث منظّم في نادي الاقتصاد في شيكاغو إن "الرسوم الجمركية ستؤدّي من دون أدنى شكّ إلى ارتفاع موقّت في التضخّم على الأقلّ" مع احتمال "استمرار الآثار التضخّمية".