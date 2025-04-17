لا أزمة مع العراق على خليفة تصريحات عون بشأن الحشد الشعبي (الأنباء الإلكترونية)

أكدت مصادر مطلعة في اتصال مع صحيفة "" أن لا أزمة مع العراق على خليفة تصريحات الرئيس عون بشأن الحشد الشعبي وقوله ان لبنان لن يستنسخ تجربة الحشد الشعبي في العراق لاستيعاب حزب الله ضمن صفوف الجيش.وتوقعت المصادر أن تكون الامور توقفت عند حدود الاستيضاح الدبلوماسي، بدليل البيان التوضيحي الذي صدر عن الجانب اللبناني وتأكيده احترام سيادة العراق واستقلاله، ووقوفه الى جانب لبنان ومساعدته لحل أزماته وقد يكون للعراق دور كبير في إعمار لبنان مستقبلًا.